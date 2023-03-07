Кудрявцев Тарас Игнатьев
Место рожденияпоч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1695
Отец: Кудрявцев Игнатий (Игнашка) Игнатьев
Мать: не указана
поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Веселовской, Забродаевской тож, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710