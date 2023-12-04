Митрофанов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1981

Дочь: Архипова Наталья Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1990

Дочь: Фролова Алла Борисовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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