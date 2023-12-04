Митрофанов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1981
Дочь: Архипова Наталья Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1990
Дочь: Фролова Алла Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности