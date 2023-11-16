Гультяева Мария Фёдоровна
Место рожденияБелоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1876 ст.
Дочь: Гультяева Маланья Павловна
Отец ребёнка: Гультяев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1878 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
30.08.1887 ст.
Сын: Гультяев Александр Павлович
Отец ребёнка: Гультяев Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно