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Гультяева Мария Фёдоровна

Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Муж: Гультяев Павел Михайлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1876 ст.

Дочь: Гультяева Маланья Павловна

Отец ребёнка: Гультяев Павел Михайлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1878 ст.

Сын: Гультяев Наум Павлович

Отец ребёнка: Гультяев Павел Михайлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.08.1887 ст.

Сын: Гультяев Александр Павлович

Отец ребёнка: Гультяев Павел Михайлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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