Мусихин Егор Мартынов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихин Егор Мартынов

Мусихин Егор Мартынов

avatar

Место рождения

поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Мусихин Мартын Козьмин

Мать: Мусихина Матрена Иванова

поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Мусихин Архип Егоров

Мать ребёнка: Мусихина Агафья Григорьева

поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Агафья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close