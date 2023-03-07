Мусихин Егор Мартынов
Место рожденияпоч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1741
Отец: Мусихин Мартын Козьмин
Мать: Мусихина Матрена Иванова
поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Мусихин Архип Егоров
Мать ребёнка: Мусихина Агафья Григорьева
поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762