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Курбатов Яков Илларионов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Курбатов Илларион Самсонов

Мать: Курбатова Агриппина Григорьева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1881

Сын: Курбатов Константин Яковлев

Мать ребёнка: Курбатова Марина Степанова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
27.02.1884

Дочь: Курбатова Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Курбатова Марина Степанова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1886

Сын: Курбатов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Курбатова Марина Степанова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Марина Степанова

Смерть
Неизвестно
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