Курбатов Яков Илларионов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
16.05.1881
Сын: Курбатов Константин Яковлев
Мать ребёнка: Курбатова Марина Степанова
Рождение ребёнка
27.02.1884
Дочь: Курбатова Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Курбатова Марина Степанова
Рождение ребёнка
25.05.1886
Мать ребёнка: Курбатова Марина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно