Лидовской Ледовских Лидовских Дмитрий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛидовской Ледовских Лидовских Дмитрий Афанасьевич

Лидовской Ледовских Лидовских Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

с.Чащино Мучкапского р-на

Дата рождения

21.10.1900

Дата смерти

12.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1900

Отец: Лидовской Афанасий Федорович?

Мать: Феодосия или Аксинья Михайловна

с.Чащино Мучкапского р-на
Рождение ребёнка
15.03.1934

Дочь: Ледовская Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Башкатова Мария Степановна

с.Чащино Мучкапского р-на Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
06.02.1939

Дочь: Марталог Нина Дмитриевная

Мать ребёнка: Ледовская Мария Степановна

г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Рождение ребёнка
22.09.1940

Дочь: Максимова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Ледовская Мария Степановна

г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкатова Мария Степановна

с.Чащино Мучкапского р-на
Смерть
12.04.1943
г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close