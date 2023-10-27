Травина Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
23.05.1905 ст.
Дочь: Соколова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Травин Иван Степанович
Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.17-18 (Рождение №-34ж)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно