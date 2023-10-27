Травина Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травина Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1905 ст.

Дочь: Соколова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Травин Иван Степанович

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.17-18 (Рождение №-34ж)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Травин Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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