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Анна Никитина
Анна Никитина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1803
Дата смерти
19.06.1804
Пол
Женский
Отец
Никита Иванов
1777 г.р.
Мать
Васса Степанова
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1803
Отец:
Никита Иванов
Мать:
Васса Степанова
Смерть
19.06.1804
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