Пятницков Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницков Федор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1936

Дочь: Тетеревятникова Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Пятницкова Мария Васильевна

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятницкова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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