Пятницков Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1936
Дочь: Тетеревятникова Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Пятницкова Мария Васильевна
Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно