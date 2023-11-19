Подосиновик Анатолий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосиновик Анатолий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1943

Отец: Подосиновик Макар Яковлевич

Мать: Подосинок Анна Михайловна

Рождение ребёнка
?.12.1972

Дочь: Подосиновик Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Подосиновик Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
11.08.1974

Дочь: Пономарева Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Подосиновик Людмила Валентиновна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
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