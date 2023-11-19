Подосиновик Анатолий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1943
Рождение ребёнка
?.12.1972
Дочь: Подосиновик Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Подосиновик Людмила Валентиновна
Рождение ребёнка
11.08.1974
Дочь: Пономарева Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Подосиновик Людмила Валентиновна
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область