Городилов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1954

Дата смерти

24.07.1993

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1954

Отец: Городилов Николай Петрович

Мать: Городилова Надежда Андреевна

Место жительства
1957
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Рождение ребёнка
14.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Смерть
24.07.1993
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