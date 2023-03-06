Городилов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1954
Дата смерти24.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1954
Место жительства
1957
Рождение ребёнка
14.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1993