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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Бастрыкина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Любомудров Андрей
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1872
Сын: Любомудров Петр Андреевич
Отец ребёнка: Любомудров Андрей
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любомудров Иван Андреевич
Отец ребёнка: Любомудров Андрей
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно