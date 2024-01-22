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Кошкин Федор Федорович

Место рождения

Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Телегино

Дата рождения

15.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1906

Отец: Кошкин Федор Васильевич

Мать: Кошкин Александра Григорьевна

Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Телегино
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 40
Крещение
16.09.1906
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Телегино
Восприемники - Григорий Феофанович Смирнов, Евдокия Васильевна Кошкина Крнстьянин
Смерть
Неизвестно
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