Кошкин Федор Федорович
Место рожденияЯрославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Телегино
Дата рождения15.09.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
15.09.1906
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Телегино
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 40
Крещение
16.09.1906
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Телегино
Восприемники - Григорий Феофанович Смирнов, Евдокия Васильевна Кошкина Крнстьянин
Смерть
Неизвестно