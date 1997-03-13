Наместникова (Севостьянова) Зоя Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.12.1935
Дата смерти13.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1935
Отец: Севостьянов Михаил
Мать: Севостьянова Ольга
3-ий ребенок в семье
Бракосочетание
29.03.1957
Рождение ребёнка
23.04.1958
Дочь: Хорунжина Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Наместников Борис Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1959
Сын: Наместников Владимир
Отец ребёнка: Наместников Борис Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наместников Борис Иванович
Место жительства
23.07.1981
Муж переведен для работы на Костомукшский Горно-обогатительный комбинат
Смерть
13.03.1997
Причина смерти: Рак
Похороны
16.03.1997