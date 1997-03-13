Наместникова (Севостьянова) Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наместникова (Севостьянова) Зоя Михайловна

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Место рождения

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

18.12.1935

Дата смерти

13.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1935

Отец: Севостьянов Михаил

Мать: Севостьянова Ольга

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
3-ий ребенок в семье
Бракосочетание
29.03.1957

Муж: Наместников Борис Иванович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
23.04.1958

Дочь: Хорунжина Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Наместников Борис Иванович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
28.06.1959

Сын: Наместников Владимир

Отец ребёнка: Наместников Борис Иванович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
12.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наместников Борис Иванович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Место жительства
23.07.1981
Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Муж переведен для работы на Костомукшский Горно-обогатительный комбинат
Смерть
13.03.1997
Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Причина смерти: Рак
Похороны
16.03.1997
Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
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