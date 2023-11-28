.....Кий (......Вская (Тонкошкур)) Наумия Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди.....Кий (......Вская (Тонкошкур)) Наумия Владимирова

.....Кий (......Вская (Тонкошкур)) Наумия Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонкошкур Владимир Моисеев

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: .....кий ? Григорьев

Миколаївська ц., с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
При муже
Место жительства
Неизвестно
с. Оляновка, Кишинский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close