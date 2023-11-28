.....Кий (......Вская (Тонкошкур)) Наумия Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тонкошкур Владимир Моисеев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: .....кий ? Григорьев
Миколаївська ц., с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
При муже
Место жительства
Неизвестно
с. Оляновка, Кишинский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно