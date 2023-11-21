Фирсов Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсов Роман Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фирсов Владимир Фёдорович

Мать: Фирсова Марина

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