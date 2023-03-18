Гришунькина Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришунькина Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.2000

Сын: Шавкунов Данила Александрович

Отец ребёнка: Шавкунов Александр Александрович

Рождение ребёнка
18.07.2012

Дочь: Шавкунова Мария Александровна

Отец ребёнка: Шавкунов Александр Александрович

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