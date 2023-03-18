Гришунькина Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.2000
Сын: Шавкунов Данила Александрович
Отец ребёнка: Шавкунов Александр Александрович
Рождение ребёнка
18.07.2012
Дочь: Шавкунова Мария Александровна
Отец ребёнка: Шавкунов Александр Александрович