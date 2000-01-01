Кочергин Степан Георгиев
Место рожденияп.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Рождение
Неизвестно
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1913 ст.
Сын: Кочергин Николай Степанович
Мать ребёнка: Кочергина Анастасия Михайловна
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1917 ст.
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Кочергина Анастасия Михайловна
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1919 ст.
Сын: Кочергин Василий Степанович
Мать ребёнка: Кочергина Анастасия Михайловна
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно