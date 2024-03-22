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Бондаренко Григорий Иванович

Место рождения

Кобеляки, Полтавська область

Дата рождения

?.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.?

Отец: Бондаренко Иван

Мать: не указана

Кобеляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.03.1941

Сын: Бондаренко Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Бондаренко Антонина (Нина) Павловна

Рождение ребёнка
18.05.1951

Сын: Бондаренко Игорь Валерьевич

Мать ребёнка: Бондаренко Антонина (Нина) Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Антонина (Нина) Павловна

Смерть
Неизвестно
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