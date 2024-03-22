Бондаренко Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения?.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.?
Отец: Бондаренко Иван
Рождение ребёнка
04.03.1941
Сын: Бондаренко Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Бондаренко Антонина (Нина) Павловна
Рождение ребёнка
18.05.1951
Сын: Бондаренко Игорь Валерьевич
Мать ребёнка: Бондаренко Антонина (Нина) Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно