Артемьев Антон Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.2003
Рождение ребёнка
26.06.2003
Мать ребёнка: Артемьева (Седунова) Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
26.02.2010
Мать ребёнка: Артемьева (Седунова) Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
30.07.2021
Сын: Артемьев Гордей Антонович
Мать ребёнка: Артемьева (Седунова) Наталья Евгеньевна