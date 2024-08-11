Артемьев Антон Викторович 21.09.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьев Антон Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.2003

Жена: Артемьева (Седунова) Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
26.06.2003

Сын: Артемьев Егор Антонович

Мать ребёнка: Артемьева (Седунова) Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
26.02.2010

Сын: Артемьев Данил Антонович

Мать ребёнка: Артемьева (Седунова) Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
30.07.2021

Сын: Артемьев Гордей Антонович

Мать ребёнка: Артемьева (Седунова) Наталья Евгеньевна

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