Студеникина Валентина Георгиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Студеникина Валентина Георгиевна

Автор
ФГ
Гурьянов Ф.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
Гурьянова Анна Захаровна1925 г.р.
Отец
Студеникин ГеоргийНеизвестно г.р.
Супруги
Егоров ?Неизвестно г.р.
Дети
Егоров АлексейНеизвестно г.р.
Егоров АндрейНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Студеникин Георгий

Мать: Гурьянова Анна Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Алексей

Отец ребёнка: Егоров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Андрей

Отец ребёнка: Егоров ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров ?

Смерть
Неизвестно

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