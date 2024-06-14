Студеникина Валентина Георгиевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
МатьГурьянова Анна Захаровна1925 г.р.
ОтецСтуденикин ГеоргийНеизвестно г.р.
Супруги
Егоров ?Неизвестно г.р.
Дети
Егоров АлексейНеизвестно г.р.
Егоров АндрейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Студеникин Георгий
Мать: Гурьянова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Алексей
Отец ребёнка: Егоров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Андрей
Отец ребёнка: Егоров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров ?
Смерть
Неизвестно