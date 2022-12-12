Кузьмин Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождён или в д. Куркино или в д. Филино того же уезда
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: не указана
Рождён или в д. Куркино или в д. Филино того же уезда
Смерть
Неизвестно