Кузьмин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Дмитрий

Кузьмин Дмитрий

avatar

Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождён или в д. Куркино или в д. Филино того же уезда
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кузьмин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кузьмин Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождён или в д. Куркино или в д. Филино того же уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close