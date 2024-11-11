Васильева (Семёнова) Малля (Маруся) Семёновна 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Семёнова) Малля (Маруся) Семёновна

Васильева (Семёнова) Малля (Маруся) Семёновна

Место рождения

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1929

Дата смерти

12.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Дмитриев Семён Дмитриевич

Мать: Дмитриева (Павлова) Васса Павловна

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
1955

Муж: Васильев Георгий

деревня Орнары
Рождение ребёнка
07.03.1956

Сын: Васильев Вячеслав Георгиевич

Отец ребёнка: Васильев Георгий

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.02.1960

Сын: Васильев Герман Георгиевич

Отец ребёнка: Васильев Георгий

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1965

Сын: Васильев Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Васильев Георгий

деревня Саруй Урмарский район Чувашская АССР
Смерть
12.12.1989
деревня Саруй Урмарский район Чувашская АССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.