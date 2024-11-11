Васильева (Семёнова) Малля (Маруся) Семёновна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти12.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Бракосочетание
1955
Муж: Васильев Георгий
деревня Орнары
Рождение ребёнка
07.03.1956
Сын: Васильев Вячеслав Георгиевич
Отец ребёнка: Васильев Георгий
Рождение ребёнка
20.02.1960
Сын: Васильев Герман Георгиевич
Отец ребёнка: Васильев Георгий
Рождение ребёнка
1965
Сын: Васильев Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Васильев Георгий
деревня Саруй Урмарский район Чувашская АССР
Смерть
12.12.1989
деревня Саруй Урмарский район Чувашская АССР