Бикбулатов Фаиль Фатхелисламович
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения04.08.1936
Дата смерти11.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1936
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
25.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
11.08.2012
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №2. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия