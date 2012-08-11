Бикбулатов Фаиль Фатхелисламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикбулатов Фаиль Фатхелисламович

Место рождения

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

04.08.1936

Дата смерти

11.08.2012

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1936

Отец: Бикбулатов Фатхелислам Нуриахметович

Мать: Бикбулатова Ямлиха Хабировна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
25.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
11.08.2012
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №2. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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