Фролов Петр Козьмич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1783
Место жительства
С 1793
Алтай
Место жительства
С 1811
Место жительства
С 1817
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
С 1831
Смерть
1839