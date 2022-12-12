Фролов Петр Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Петр Козьмич

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Место рождения

Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1775

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1783
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1793
Алтай
Место жительства
С 1811
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1817
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
С 1831
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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