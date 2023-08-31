Бабий Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабий Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1970

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1970

Отец: Кукленко Владимир Митрофанович

Мать: Кукленко Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1993

Дочь: Бабий Анна Игоревна

Отец ребёнка: Бабий Игорь Леонидович

Рождение ребёнка
01.04.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабий Игорь Леонидович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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