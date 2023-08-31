Бабий Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1970
Рождение ребёнка
11.08.1993
Дочь: Бабий Анна Игоревна
Отец ребёнка: Бабий Игорь Леонидович
Рождение ребёнка
01.04.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабий Игорь Леонидович
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край