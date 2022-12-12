Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти?.03.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18
Сын: Мугинов Нурутдин Мугинович
Мать ребёнка: Бикмухамметова ?
Рождение
1870
Отец: Бикмухамет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1904
Сын: Мугинов Насретдин Мугинович
Мать ребёнка: Бикмухамметова ?
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мугинова Халима Мугиновна
Мать ребёнка: Бикмухамметова ?
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мугинова Амина Мугиновна
Мать ребёнка: Бикмухамметова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бикмухамметова Хаерниса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бикмухамметова ?
Смерть
?.03.1953