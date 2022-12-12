Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмухамметов Мугин Бикмухамметович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

?.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18

Сын: Мугинов Нурутдин Мугинович

Мать ребёнка: Бикмухамметова ?

Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
1870

Отец: Бикмухамет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1904

Сын: Мугинов Насретдин Мугинович

Мать ребёнка: Бикмухамметова ?

Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мугинова Халима Мугиновна

Мать ребёнка: Бикмухамметова ?

Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мугинова Амина Мугиновна

Мать ребёнка: Бикмухамметова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикмухамметова Хаерниса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикмухамметова ?

Смерть
?.03.1953
Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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