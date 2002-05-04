Малышев Александр Анисимович
Место рожденияп.Селище, Калининской обл.
Дата рождения29.12.1931
Дата смерти04.05.2002
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1931
п.Селище, Калининской обл.
Рождение ребёнка
15.01.1957
Дочь: Нагаева Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Малышева Тамара Григорьевна
д.Беловы Дворы, Щекинского р-на, Тульской обл
Рождение ребёнка
02.02.1962
Дочь: Малышева Нина Александровна
Мать ребёнка: Малышева Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
25.04.1967
Сын: Малышев Игорь Александрович
Мать ребёнка: Малышева Тамара Григорьевна
п.Селище, Калининской обл
Смерть
04.05.2002