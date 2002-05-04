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Малышев Александр Анисимович

Место рождения

п.Селище, Калининской обл.

Дата рождения

29.12.1931

Дата смерти

04.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1931

Отец: Малышев Анисим Федорович

Мать: Малышева Елизавета Федоровна

п.Селище, Калининской обл.
Рождение ребёнка
15.01.1957

Дочь: Нагаева Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Малышева Тамара Григорьевна

д.Беловы Дворы, Щекинского р-на, Тульской обл
Рождение ребёнка
02.02.1962

Дочь: Малышева Нина Александровна

Мать ребёнка: Малышева Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
25.04.1967

Сын: Малышев Игорь Александрович

Мать ребёнка: Малышева Тамара Григорьевна

п.Селище, Калининской обл
Смерть
04.05.2002
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