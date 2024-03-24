Васильев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Анатолий Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.02.1929

Дата смерти

26.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.05.1950

Дочь: Гущина Клавдия Анатольевна

Мать ребёнка: Васильева Антонина Петровна

Второво, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.07.1954

Дочь: Сушина Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Васильева Антонина Петровна

Смерть
26.11.1992
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