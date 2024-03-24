Васильев Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.02.1929
Дата смерти26.11.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1929
Рождение ребёнка
24.05.1950
Дочь: Гущина Клавдия Анатольевна
Мать ребёнка: Васильева Антонина Петровна
Второво, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.07.1954
Дочь: Сушина Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Васильева Антонина Петровна
Смерть
26.11.1992