Горочный Евгений Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горочный Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горочный Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Горочная Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горочный Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Горочная Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горочный Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Горочная Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно