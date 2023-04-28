Горочный Евгений Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горочный Евгений Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горочный Яков

Мать: Горочная Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горочный Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Горочная Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горочный Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Горочная Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горочный Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Горочная Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горочная Лидия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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