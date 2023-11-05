Бойкиня Наталия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойкиня Наталия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бойкиня Косма Игнатьевич

Отец ребёнка: Бойкиня Игнатий Кириллович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бойкиня Афанасий Игнатьевич

Отец ребёнка: Бойкиня Игнатий Кириллович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бойкиня Хрисанф Игнатьевич

Отец ребёнка: Бойкиня Игнатий Кириллович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Бойкиня Филимон Игнатьевич

Отец ребёнка: Бойкиня Игнатий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойкиня Игнатий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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