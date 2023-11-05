Бойкиня Наталия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Бойкиня Игнатий Кириллович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бойкиня Афанасий Игнатьевич
Отец ребёнка: Бойкиня Игнатий Кириллович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бойкиня Хрисанф Игнатьевич
Отец ребёнка: Бойкиня Игнатий Кириллович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бойкиня Филимон Игнатьевич
Отец ребёнка: Бойкиня Игнатий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно