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Ахметова Альфира

Место рождения

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1973

Дочь: Заможняя Альмира Сабилевна

Отец ребёнка: Ахметов Сабиль Махмутович

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1975

Сын: Ахметов Дамир Сабилевич

Отец ребёнка: Ахметов Сабиль Махмутович

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1980

Дочь: Валиахметова Ляйсан Сабилевна

Отец ребёнка: Ахметов Сабиль Махмутович

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Сабиль Махмутович

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