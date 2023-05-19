Ахметова Альфира
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1973
Дочь: Заможняя Альмира Сабилевна
Отец ребёнка: Ахметов Сабиль Махмутович
Рождение ребёнка
1975
Отец ребёнка: Ахметов Сабиль Махмутович
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Валиахметова Ляйсан Сабилевна
Отец ребёнка: Ахметов Сабиль Махмутович
Бракосочетание
Неизвестно