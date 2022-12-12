Горшунова Параскева Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшунова Параскева Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1868 и 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1900 по 1903

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Горшунов Ефим Георгиевич

Рождение ребёнка
С 1901 по 1904

Сын: Горшунов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Горшунов Ефим Георгиевич

Рождение ребёнка
15.07.1907

Дочь: Тратканова Серафима Ефимовна

Отец ребёнка: Горшунов Ефим Георгиевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: Горшунов Ефим Георгиевич

Рождение ребёнка
27.04.1911 ст.

Дочь: Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: Горшунов Ефим Георгиевич

Верх-Буй, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.11.1917 ст.

Сын: Горшунов Анатолий Ефимович

Отец ребёнка: Горшунов Ефим Георгиевич

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшунов Ефим Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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