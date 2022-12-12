Горшунова Параскева Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1868 и 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1900 по 1903
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Горшунов Ефим Георгиевич
Рождение ребёнка
С 1901 по 1904
Отец ребёнка: Горшунов Ефим Георгиевич
Рождение ребёнка
15.07.1907
Дочь: Тратканова Серафима Ефимовна
Отец ребёнка: Горшунов Ефим Георгиевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: Горшунов Ефим Георгиевич
Рождение ребёнка
27.04.1911 ст.
Дочь: Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: Горшунов Ефим Георгиевич
Верх-Буй, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.11.1917 ст.
Сын: Горшунов Анатолий Ефимович
Отец ребёнка: Горшунов Ефим Георгиевич
Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно