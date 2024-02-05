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Сидор Антонов

Место рождения

д. Рождественно

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1853 г.р.
1859 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Антон Артемьев

Мать: не указана

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Максим Сидоров

Мать ребёнка: Ульяна Гаврилова

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Елена Сидорова

Мать ребёнка: Ульяна Гаврилова

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Пелагея Сидорова

Мать ребёнка: Ульяна Гаврилова

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Игнатий Сидоров

Мать ребёнка: Ульяна Гаврилова

д. Рождественно
Рождение ребёнка
14.06.1859

Дочь: Феврония Сидорова

Мать ребёнка: Ульяна Гаврилова

д. Рождественно
Смерть
Неизвестно
д. Рождественно
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