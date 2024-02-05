Сидор Антонов
Место рожденияд. Рождественно
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Антон Артемьев
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Максим Сидоров
Мать ребёнка: Ульяна Гаврилова
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Елена Сидорова
Мать ребёнка: Ульяна Гаврилова
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Пелагея Сидорова
Мать ребёнка: Ульяна Гаврилова
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Игнатий Сидоров
Мать ребёнка: Ульяна Гаврилова
д. Рождественно
Рождение ребёнка
14.06.1859
Дочь: Феврония Сидорова
Мать ребёнка: Ульяна Гаврилова
д. Рождественно
Смерть
Неизвестно
д. Рождественно