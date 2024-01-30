Вильк Карл Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильк Карл Андреевич

Вильк Карл Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

31.10.1902

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1798 г.р.

Жена

1830 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Von Wilck Andreas

Мать: Von Wilck Marie Dorothea

Бракосочетание
22.02.1861

Жена: Вильк Наталья Иосифовна

Рождение ребёнка
26.12.1861

Сын: Вильк Иосиф Карлович

Мать ребёнка: Вильк Наталья Иосифовна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.09.1863

Дочь: Наталия Карловна

Мать ребёнка: Вильк Наталья Иосифовна

Санкт-Петербург
Бракосочетание
1889

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
полковник, Militär
Смерть
31.10.1902
Sankt Petersburg
Похороны
Неизвестно
Sankt Petersburg Volk. luth.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close