Вильк Карл Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти31.10.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Von Wilck Andreas
Мать: Von Wilck Marie Dorothea
Бракосочетание
22.02.1861
Жена: Вильк Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
26.12.1861
Сын: Вильк Иосиф Карлович
Мать ребёнка: Вильк Наталья Иосифовна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.09.1863
Дочь: Наталия Карловна
Мать ребёнка: Вильк Наталья Иосифовна
Санкт-Петербург
Бракосочетание
1889
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
полковник, Militär
Смерть
31.10.1902
Sankt Petersburg
Похороны
Неизвестно
Sankt Petersburg Volk. luth.