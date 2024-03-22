Петров Филипп Савельевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Петров Савва Романов
Мать: Петрова Анна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Петров Кондратий Филиппович
Мать ребёнка: Петрова Степанида
Рождение ребёнка
1869
Сын: Петров Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Петрова Степанида
Рождение ребёнка
1874
Сын: Петров Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Петрова Степанида
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Петрова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Степанида Филипповна
Мать ребёнка: Петрова Степанида
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Петрова Степанида
Смерть
Неизвестно