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Петров Филипп Савельевич

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Петров Савва Романов

Мать: Петрова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Петров Кондратий Филиппович

Мать ребёнка: Петрова Степанида

Рождение ребёнка
1869

Сын: Петров Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Петрова Степанида

Рождение ребёнка
1874

Сын: Петров Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Петрова Степанида

Рождение ребёнка
1880

Сын: Петров Иван Филиппович

Мать ребёнка: Петрова Степанида

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Степанида Филипповна

Мать ребёнка: Петрова Степанида

Рождение ребёнка
1882

Сын: Петров Степан Филиппович

Мать ребёнка: Петрова Степанида

Смерть
Неизвестно
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