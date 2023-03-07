Александр Лавров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1850
Дочь: Варвара Александрова
Мать ребёнка: Федора Дмитриева
Рождение ребёнка
22.07.1853
Дочь: Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Федора Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Дмитриева
Смерть
Неизвестно