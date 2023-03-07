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Александр Лавров

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Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.12.1850

Дочь: Варвара Александрова

Мать ребёнка: Федора Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.07.1853

Дочь: Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Федора Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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