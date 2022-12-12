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Азовцев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1929

Дочь: Сердюкова Раиса Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азовцева Евдокия Романовна

Смерть
10.08.1942
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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