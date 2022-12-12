Азовцев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1929
Дочь: Сердюкова Раиса Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1942
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край