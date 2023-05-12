Радченко Феодора Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1876
Дочь: Ксения Евсевиевна
Отец ребёнка: Радченко Евсевий Фёдорович
Рождение ребёнка
09.08.1878
Сын: Радченко Лаврентий Евсеевич
Отец ребёнка: Радченко Евсевий Фёдорович
Смерть
Неизвестно