Радченко Феодора Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко Феодора Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1876

Дочь: Ксения Евсевиевна

Отец ребёнка: Радченко Евсевий Фёдорович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
09.08.1878

Сын: Радченко Лаврентий Евсеевич

Отец ребёнка: Радченко Евсевий Фёдорович

Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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