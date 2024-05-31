Ооржак Эренсен Конгаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ооржак Эренсен Конгаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ооржак Дембирел Чылбай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ооржак Дембирел Чылбай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ооржак Дембирел Чылбай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ооржак Володя Дембирелович

Отец ребёнка: Ооржак Дембирел Чылбай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Валентина Кара-кыс Дембиреловна

Отец ребёнка: Ооржак Дембирел Чылбай-оолович

Рождение ребёнка
10.05.1942

Дочь: Ооржак Лина Дембиреловна

Отец ребёнка: Ооржак Дембирел Чылбай-оолович

Смерть
Неизвестно

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