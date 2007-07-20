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Зенец михаил григорьевич
Зенец михаил григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.07.2007
Пол
Мужской
Отец
Зенец григорий александрович
1973 г.р.
Мать
Логвинова ирина александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
аз
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.2007
Отец:
Зенец григорий александрович
Мать:
Логвинова ирина александровна
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