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Орлов Александр Максимов

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Орлов Максим Васильев

Мать: Орлова Августа Петрова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
07.01.1918

Жена: Орлова Юлиания Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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