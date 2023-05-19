Орлов Александр Максимов
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Орлов Максим Васильев
Мать: Орлова Августа Петрова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
07.01.1918
Жена: Орлова Юлиания Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно