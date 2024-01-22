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Гусаков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909

Отец: Гусаков (старший) Василий Евстигнеевич

Мать: Гусакова Матрона Савельевна

Рождение ребёнка
01.01.1911

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Васильевна

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