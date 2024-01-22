Гусаков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909
Рождение ребёнка
01.01.1911
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Васильевна