Хорошилова (Франковская) Елизавета Росановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошилова (Франковская) Елизавета Росановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1935

Дата смерти

03.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошилов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Хорошилов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошилов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Хорошилов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошилов Михаил Николаевич

Смерть
03.06.2022
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