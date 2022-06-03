Хорошилова (Франковская) Елизавета Росановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1935
Дата смерти03.06.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошилов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Хорошилов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошилов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Хорошилов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.2022