Бурнашев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1983
Рождение ребёнка
06.06.2006
Дочь: Бурнашева Айгыына
Мать ребёнка: Бурнашева Степанида Юрьевна
Рождение ребёнка
06.08.2010
Дочь: Бурнашева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бурнашева Степанида Юрьевна
Рождение ребёнка
10.01.2013
Дочь: Бурнашева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Бурнашева Степанида Юрьевна
Рождение ребёнка
06.03.2015
Мать ребёнка: Бурнашева Степанида Юрьевна