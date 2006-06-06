Бурнашев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурнашев Иван Иванович

Бурнашев Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1983

Отец: Бурнашев Иван Александрович

Мать: Бурнашева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.2006

Дочь: Бурнашева Айгыына

Мать ребёнка: Бурнашева Степанида Юрьевна

Рождение ребёнка
06.08.2010

Дочь: Бурнашева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бурнашева Степанида Юрьевна

Рождение ребёнка
10.01.2013

Дочь: Бурнашева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Бурнашева Степанида Юрьевна

Рождение ребёнка
06.03.2015

Сын: Бурнашев Иван Иванович

Мать ребёнка: Бурнашева Степанида Юрьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close