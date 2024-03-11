Лашкина (Комарова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Василий Ефимович
Мать: Комарова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Лашкин Федор Елистратович
Отец ребёнка: Лашкин Елистрат Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лашкин Елистрат Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лашкин Матвей Елистратович
Отец ребёнка: Лашкин Елистрат Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лашкин Елистрат Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно