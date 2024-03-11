Лашкина (Комарова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашкина (Комарова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Василий Ефимович

Мать: Комарова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лашкин Федор Елистратович

Отец ребёнка: Лашкин Елистрат Яковлевич

Новая Студеновка, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лашкин Елистрат Яковлевич

Новая Студеновка, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лашкин Матвей Елистратович

Отец ребёнка: Лашкин Елистрат Яковлевич

Новая Студеновка, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лашкин Иван Елистратович

Отец ребёнка: Лашкин Елистрат Яковлевич

Новая Студеновка, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лашкин Елистрат Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Новая Студеновка, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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