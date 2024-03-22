Лаврентий Варламов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Бракосочетание
31.01.1901 ст.
Жена: Евдокия Алексеевна
Свидетели: села Карабаян казенные крестьяне по жениху Илья Иванович и Семен Иванович; и по невесте того же села запасный рядовой солдат Георгий Васильевич Волков и деревни Тямтей старокрещенный из тат... Показать все
Смерть
Неизвестно