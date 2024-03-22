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Лаврентий Варламов

Место рождения

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1901 ст.

Жена: Евдокия Алексеевна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Свидетели: села Карабаян казенные крестьяне по жениху Илья Иванович и Семен Иванович; и по невесте того же села запасный рядовой солдат Георгий Васильевич Волков и деревни Тямтей старокрещенный из тат... Показать все
Смерть
Неизвестно
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