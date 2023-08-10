Алина (Бадзева) Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алина (Бадзева) Анна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

27.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1883

Муж: Саввин Василий Савельев/Саввин

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он вторым браком 38 лет она первым браком 21 #007470343 №717 по невесте: д. Хохлаевой инородец Прохор Сергеев Бадз(я)ев (брат)
Рождение ребёнка
25.10.1885 ст.

Сын: Алин Терентий Василиев

Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1888 ст.

Сын: Алин Василий Василиев

Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1890 ст.

Сын: Алин Косьма Василиев

Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1893 ст.

Сын: Алин Николай Василиев

Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
05.05.1893 #007470344 №153
Рождение ребёнка
27.03.1898

Сын: Алин Иосиф Василиев

Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
27.03.1898
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
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