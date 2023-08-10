Алина (Бадзева) Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти27.03.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1883
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он вторым браком 38 лет она первым браком 21 #007470343 №717 по невесте: д. Хохлаевой инородец Прохор Сергеев Бадз(я)ев (брат)
Рождение ребёнка
25.10.1885 ст.
Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин
Рождение ребёнка
01.04.1888 ст.
Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин
Рождение ребёнка
28.06.1890 ст.
Сын: Алин Косьма Василиев
Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин
Рождение ребёнка
04.05.1893 ст.
Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин
05.05.1893 #007470344 №153
Рождение ребёнка
27.03.1898
Сын: Алин Иосиф Василиев
Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.1898