Никифорова Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в крестьянской семье. Окончила 4 класса городского училища.
Работа или профессия
С 1917
работала счетоводом на складе стройматериалов в Шлиссельбургском у. Санкт-Петербургской губ.
Благословение
05.06.1922
Участвовала в организации шествия верующих 5. 06. 1922г. из Лавры к Дому предварительного заключения с требованием пропустить их к арестованному митрополиту Петроградскому Вениамину для поздравления с... Показать все
Арест
С 07.07.1922 по 21.08.1922
В 1922 г. — безработная, член Александро-Невского братства. Арестована 05.06.1922. Проходила по делу православных братств. 21.08.1922 освобождена под подписку о невыезде. Дело в отношении ее прекращен... Показать все
Место жительства
До 1930
Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Осуждение
1930
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Тат.ЦИК
Реабилитация осужденного
21.08.1998
Смерть
Неизвестно