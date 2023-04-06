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Никифорова Мария Александровна

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Место рождения

Мальцево, Введенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Мальцево, Введенская волость, Чухломский уезд
Родилась в крестьянской семье. Окончила 4 класса городского училища.
Работа или профессия
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
работала счетоводом на складе стройматериалов в Шлиссельбургском у. Санкт-Петербургской губ.
Благословение
05.06.1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Участвовала в организации шествия верующих 5. 06. 1922г. из Лавры к Дому предварительного заключения с требованием пропустить их к арестованному митрополиту Петроградскому Вениамину для поздравления с... Показать все
Арест
С 07.07.1922 по 21.08.1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
В 1922 г. — безработная, член Александро-Невского братства. Арестована 05.06.1922. Проходила по делу православных братств. 21.08.1922 освобождена под подписку о невыезде. Дело в отношении ее прекращен... Показать все
Место жительства
До 1930
Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Осуждение
1930
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Тат.ЦИК
Реабилитация осужденного
21.08.1998
Смерть
Неизвестно
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