Мотораев Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотораев Александр Павлович

Мотораев Александр Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мотораев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1934

Дочь: Чеснокова Галина Александровна

Мать ребёнка: Мотораева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
24.06.1938

Сын: Мотораев Борис Александрович

Мать ребёнка: Мотораева Анна Семеновна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотораева Анна Семеновна

Смерть
1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close