Мотораев Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Мотораев Павел
Рождение ребёнка
12.03.1934
Дочь: Чеснокова Галина Александровна
Мать ребёнка: Мотораева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
24.06.1938
Сын: Мотораев Борис Александрович
Мать ребёнка: Мотораева Анна Семеновна
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотораева Анна Семеновна
Смерть
1964